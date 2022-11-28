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Otomotiv Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. “Türkiye Etik Ödülü”ne layık görüldü
Otomotiv

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. “Türkiye Etik Ödülü”ne layık görüldü

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından etik değerlere önem veren şirketlerin değerlendirildiği törende ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:17:00 -
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. "Türkiye Etik Ödülü"ne layık görüldü

ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödüllerinde, örnek şirketlerden biri olarak gösterilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ye ödülü takdim edildi. Her yıl EDMER tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirdiği törende Toyota da takdir toplamayı başardı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş etik konusunda göstermiş olduğu duyarlılık ve bunu kurumsal süreçlere entegre etmesiyle öne çıktı. ETİKA ödülü için altı kategoride hazırlanan 109 soruyu yanıtlayan Toyota Türkiye, uluslararası etik standartlarına göre değerlendirildi. Her zaman etik anlayışını ön planda tutan Toyota, ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü’ne layık görülen şirketlerden biri olarak seçildi. Böylece Toyota, sektöründe lider 31 şirketten birisi oldu. Toyota Türkiye, etik kültürünü tüm çalışanlarına aşılayarak liderlik rolünün yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem vermeye devam ederek örnek şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

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