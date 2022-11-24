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Otomotiv Toyota Türkiye, "ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü"ne layık görüldü
Otomotiv

Toyota Türkiye, "ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü"ne layık görüldü

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, EDMER tarafından etik değerlere önem veren şirketlerin değerlendirildiği ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülleri'nde, örnek şirketlerden biri olarak gösterilerek "ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü"nün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 21:35:00 -
Toyota Türkiye, "ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü"ne layık görüldü

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından etik değerlere önem veren şirketlerin değerlendirildiği ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülleri'nde, örnek şirketlerden biri olarak gösterilerek 'ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl EDMER tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin ödüllendirdiği törende Toyota da takdir toplamayı başardı. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, etik konusunda göstermiş olduğu duyarlılık ve bunu kurumsal süreçlere entegre etmesiyle öne çıktı.

ETİKA ödülü için 6 kategoride hazırlanan 109 soruyu yanıtlayan Toyota Türkiye, uluslararası etik standartlarına göre değerlendirildi. Her zaman etik anlayışını ön planda tutan Toyota, 'ETİKA 2021 Türkiye Etik Ödülü'ne layık görülen şirketlerden biri olarak seçildi. Böylece Toyota, sektöründe lider 31 şirketten birisi oldu.

Toyota Türkiye, etik kültürünü tüm çalışanlarına aşılayarak liderlik ve yaratıcılık rolünün yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem vermeye devam ederek örnek şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

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