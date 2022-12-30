Togg yüzde 100 yerli

Yerli otomobil Togg’un seri üretimi için geri sayım devam ediyor. Gemlik Kampüsü’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Son teknolojiyle donatılı fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümlerinde hazırlıklar sürüyor.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, 2023’ün ilk çeyreğinde SUV’un tüketiciyle buluşacağını vurguladı.

3.5 milyar euroluk yatırım

Karakaş, Togg’un 15 seneye yayılmış 3.5 milyar Euroluk bir yatırım hayata geçirdiğini ifade etti. Söz konusu yatırımın 5 modelde ‘akıllı cihaz’, 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, “2023 sonu itibarıyla Togg için toplamda 1.8 milyar Euroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil” dedi. Karakaş, yerli otomobilin 4 milyar 336 milyon 274 bin lirayla Türkiye’de mobilite alanında ilk sırada yer aldığının altını çizdi. Karakaş, şunları kaydetti: “Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihaz satışından hem mobil hizmet kullanımından gelir elde edecek. Aynı zamanda batarya ve yazılım maliyetlerini kontrol edebildiği için kârlılığına bunun da katkısı olacak. Togg’un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojisiyle öne çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.”

Ligin iddialı oyuncularından

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu belirten Karakaş, kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satılacağını aktardı.

Dünya dönüşümden geçerken yeni oyuncular için yeni fırsatların ortaya çıktığına işaret eden Karakaş, “Togg bu döneme ‘YeniLig’ diyor. YeniLig’in başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kullanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler olacak. Togg, YeniLig’in iddialı oyuncularından biri. Her şeyden önce otomotivde ön planda olmayan teknolojiler olacak” diye konuştu.

Karakaş, Togg’un yüzde 100 yerli bir proje olduğunu savunarak, “Otomobilimizin fikri ve mülki hakları ülkemize ait. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülki haklar belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75’ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg’un hedefi gelecek 3 yıl içinde yüzde 68’lik bir yerlilik oranına ulaşmak” şeklinde konuştu.

Karakaş, yerli otomobilin üretileceği Gemlik Kampüsü’nün gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra strateji merkezi ile kullanıcı deneyim parkını bünyesinde barındırdığını hatırlattı.

230 bin metrekare kapalı alan

Kampüsün inşaat sürecine de değinen Karakaş, şu açıklamalarda bulundu: “Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanıldı. Bu rakam bin 500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor. Üretim hatlarında toplam 250 robot var. 1.2 milyon metrekare alana inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Avrupa’nın en temiz boyahanesi kampüste. 5 gr/metrekareden az ‘uçucu organik bileşen’ salımıyla Avrupa’nın en temizi. Dijital çalışma ilkelerinin esas alındığı kampüs, yüksek otomasyona sahip. Gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon var.”

İstihdam 4 bin 300'e yükselecek

Karakaş, Togg’da üretim kapasitesinin 175 bine dayanmasıyla çalışan sayısının bin 400’den 4 bin 300’e yükseleceğini bildirdi. “Her adımında kullanıcıyı merkeze alan Togg, satış stratejisinde de kullanıcılara doğrudan temasla ulaşmaya karar verdi” diyen Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Togg’un doğrudan yöneteceği fiziki temas noktaları dönemsel deneyim merkezi, marka deneyim merkezi ile satış ve satış sonrası bütün hizmetleri sunacak olan 360 derece deneyim merkezleri olmak üzere üç tip. Deneyim merkezlerinin ilkini Zorlu Center’da açan Togg, bu sayıyı 2023 sonuna kadar 12’ye, 2025 yılında da 35 noktaya çıkaracak. Şirket aynı zamanda kullanıcıların taleplerine göre esnek teslimat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında 25 sabit satış sonrası deneyim merkezi (servis) açacak olan Togg, 2025’te 30 sabit servis noktasına sahip olacak. Şirketin 2023 yılında 8 adet olacak mobil servis hizmet aracı sayısı da 2025’te 40’ı geçecek.”