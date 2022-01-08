TOGG Türkiye’nin gurur kaynağı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Geçtiğimiz gün Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un sedan modeli, Las Vegas’ta dünyaya tanıtılmasıyla Togg, sahip olduğu teknoloji ile dikkatleri üzerine çekti, parmak ısırttı. Fuara damga vuran Togg’un konsept sedan otomobili, gerek tasarım gerek teknik özellikleri ile büyük beğeni toplarken hazımsızları da rahatsız etti.

Heyecanla takip edildi

Fuara katılan markalar en yeni modellerini, gelecekte tüketicilerle buluşturmayı planladığı konseptlerini, vizyon projelerini ve mobilite çalışmalarını dünyanın beğenisine sundu. Yapay zeka, otonom, mobilite teknolojilerinin yanına güncel teknolojiler de eklendi. Ancak fuara elektrikli araçlar damga vurdu. CES 2022’nin ilk günü, Türkiye’den de heyecanla takip edildi. Bunda yerli otomobil markası Togg’un yeni C Sedan modelini ilk kez dünya vitrinine çıkarması da etkili oldu.

Herkesin çocuklarına anlatacağı hikayedir

Togg yerli otomobil markası ilk açıklandığında muhalefet “parçalar yerli değil” diyerek saldırırken, aklını kiraya vermiş bazı sosyal medya kullanıcıları da aklınca eleştirmeye kalktı. Yeni Akit’e konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, “Ülkemizde yapılan bütün güzelliğe ve iyiliğe karşı maalesef bir direnç var. Bu da muhalefetin öncüsü olan CHP ve onun payandasını oluşturan diğer siyasi partiler tarafından yapılıyor. Ülkedeki güzel şeylere bir türlü tahammülleri yok. Togg araçlarımızın çok yakın zamanda üretimine de başlanacak. Bunlar gözlerini kapatarak, Güneş’in varlığını inkar etmeye çalışıyorlar. Ama Güneş her zaman doğuyor. Togg ülkemiz için gurur kaynağıdır. Bu ülkede yaşayan herkesin siyasi fikri ne olursa olsun herkesin gururla çocuklarına anlatacağı bir hikayedir” dedi.