Tesla'ya Asya'dan dev rakip! Tahtını sallayacak

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Şimdi özellikle de Çinli yeni oyuncular söz konusu piyasada boy göstermeye başladı. Bu çerçevede, akü alanında uzmanlaşmış bir şirket olan BYD, 2003 yılından bu yana yolunu otomobil üretimine çevirdi. Yerli pazara dikkate değer bir ürün yelpazesi sunan firma, şimdi de piyasaya “BYD Seal” adı altında Tesla Model 3’e doğrudan doğruya rakip olacak bir sedan modeli sürüyor.

Yeni model Avrupa’ya girmek için gün sayıyor

Yeni model şu anda Avrupa piyasasına girmedi; ancak bir süre sonra, tıpkı MG veya Lynk&Co.’nun yaptıkları gibi bu kıta istikametinde ihracata yönelmesi şaşırtıcı olmaz. Eğer gelirse de, modern ve cezbedici çizgileri ile Avrupalı müşterilerin ilgisini çekmesi kaçınılmaz. Şu anda potansiyel alıcılara modelin üç varyantı sunuluyor. Bunların ilk ikisi motor itmeli 204 ve 313 beygir gücünde; üçüncüsü ise dört tekerlek çekmeli. Akünün kapasitesi ve özerk yol mesafesi henüz açıklanmış değil ama bu konudaki bilgilerin çok yakında açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Elektrikli sedanın satış fiyatının 31 bin 500 avro eşdeğeri olan 220 bin yuan olacağı duyuruldu. Bu, görece rekabetçi ve pek çok müşteriye cazip gelebilecek bir fiyat gibi görünüyor. Rakibi olma iddiasında olduğu Tesla Model 3 ise Çin’de 290 bin yuan fiyatla satılıyor ki bu da yaklaşık 41 bin avroya denk düşüyor.