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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

"Eren-14 Operasyonları" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:27:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, "Eren-14 Operasyonları" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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