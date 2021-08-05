Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
"Eren-14 Operasyonları" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, "Eren-14 Operasyonları" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.