  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar! Tokat merkezli bahis çetesine ağır darbe! 6 zehir taciri parmaklıklar ardında! Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme! Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 6 sosyal medya devine inceleme başlatıldı! Haydut Trump amacına ulaştı Sözde demokrasiyi ver petrolü al Etiyopya–Türkiye SİHA anlaşması iddiası: Etiyopya basını, 12 adet TB2 alacaklarını iddia etti YPG’nin durumu kabullenmiş olduğu netleşti Katil devlet İsrail hariç herkes Şam'ın yanında
Yerel TEM’de tır devrildi, İstanbul yolu felç oldu! Bariyerleri biçen dev araç yolu kapattı!
Yerel

TEM’de tır devrildi, İstanbul yolu felç oldu! Bariyerleri biçen dev araç yolu kapattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TEM’de tır devrildi, İstanbul yolu felç oldu! Bariyerleri biçen dev araç yolu kapattı!

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kaza, İstanbul istikametini adeta kilitleyerek sürücülere zor anlar yaşattı. Çatalca’dan İstanbul yönüne doğru seyir halinde olan M.O. idaresindeki 34 DPD 634 plakalı tır, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere ok gibi saplanan dev tır, çarpmanın şiddetiyle savrularak otoyolun ortasına devrildi.

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca’dan İstanbul yönüne giden M.O. idaresindeki 34 DPD 634 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Devrilen tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!
Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

Yerel

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!
Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Yerel

Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!
Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!

Yerel

Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23