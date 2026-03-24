TEKNOFEST FPV Drone İzleme Yarışması’na başvurular sürüyor!
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen FPV Drone İzleme Yarışması için son başvuru tarihi 25 Mart olarak açıklandı. GNSS (uydu navigasyonu) kullanmadan otonom takip yeteneklerinin ölçüleceği yarışmada birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL ve üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek.
T3 Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, otonom hava araçları üzerinde çalışan genç yetenekleri bir araya getiriyor. FPV Drone İzleme Yarışması, katılımcılardan hareketli bir hedefi sadece görüntü işleme algoritmalarıyla takip edebilen sistemler geliştirmesini bekliyor.
GNSS OLMADAN OTONOM TAKİP GÖREVİ
Yarışmanın temel amacı, hava araçlarının görüntü temelli algılama ve dinamik hedef takibi kabiliyetlerini gerçekçi bir ortamda test etmek. Yarışmacı ekipler, Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) kullanmadan, hareket halindeki bir hedef drone’u otonom şekilde takip edecek sistemler tasarlayacak. Bu süreçte hedef tespiti, kadraj merkezleme ve kaybolan hedefi yeniden bulma gibi kritik yetkinlikler ölçülecek.
KİMLER KATILABİLİR?
Türkiye ve yurt dışından ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, mezunlar ve özel sektör ekipleri yarışmaya takım halinde başvurabiliyor. Takımların danışman dahil en az 4, en fazla 10 kişiden oluşması şartı aranıyor. Yarışma sonunda dereceye giren takımlardan birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL ve üçüncü ise 200 bin TL ödülün sahibi olacak.
SON GÜN 25 MART
Geleceğin otonom sistemlerine yön vermek isteyen teknoloji tutkunları için başvurular 25 Mart tarihine kadar devam edecek. Katılımcılar, projelerini geniş bir teknoloji ekosistemine tanıtma ve uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.
