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Aktüel Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri! Kıl Oldum Abi şarkısı dinle!
Aktüel

Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri! Kıl Oldum Abi şarkısı dinle!

MHP Genel Başkanı Devlet Baçeli, Tarkan’ın Geççek şarkısına ilişkin yaptığı konuşmada, “Elbet geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, dertler bitecektir." diye konuştu. Bahçeli, "Kıl Oldum Abi, Başkası Olma Kendin Ol şarkılarına kulak versinler" dedi. Bahçeli'nin Tarkan'ın Kıl Oldum Abi şarkısının dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri nedir? sorusu arama motoru üzerinden aranmaya başlandı. İşte Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri...

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:29:00 - 2022-02-22 15:36:43
Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri! Kıl Oldum Abi şarkısı dinle!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki grup toplantısında 17 Şubat’ta piyasaya çıkan Tarkan’ın Geççek şarkısına ilişkin konuştu. Bahçeli "Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan, bir şarkı yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadalu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, dertler bitecektir.  Tarkan'dan muhalif figür elde etmek isteyenler Kıl Oldum Abi, Başkası Olma Kendin Ol şarkılarına kulak versinler." açıklamasında bulundu." diye konuştu. Bahçeli'nin Kıl Oldum Abi şarkısının dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra internet üzerinden Tarkan'ın geçmişte yayınladığı Kıl Oldum Abi şarkı sözleri de merak konusu oldu.

tarkan kıl oldum abi şarkısı

Tarkan Kıl Oldum Abi şarkı sözleri

Takmış takıştırmış

Sürmüş sürüştürülmüş

Bir dağınıklık, bir rüküşlük

Kıl oldum abi

 

Giyinmiş rengarenk

Perperişan hali

Üstelik çorabı da kaçmış

Kıl oldum abi

 

Kaçacak yer ararım

Görsem karanlıkta

Basına güneş mi geçti

Ne oldu sana?

 

Kendine gel kendine

Dönde bir bak haline

Aynalara küsmüsün

Kıl oldum abi

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