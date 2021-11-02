Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi
Pirinç pilavı nasıl yapılır? Leziz, sıcacık tane tane bir pilava kim ‘hayır’ diyebilir. Peki, pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tam ölçülü | Pirinç pilavı için kaç bardak pirinç kaç bardak su lazım?
Tereyağlı pirinç pilavı hazırlamak isteyenler hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırıyor. 4 kişilik pirinç pilavı için ne kadar pirinç gerekli?
Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
3,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Pirinç pilavı nasıl yapılır?
Pirinci ayıklayıp suda bekletin.
15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.
Tereyağını tencereye alın.
Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.
Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.
Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.
Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.