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Kadın - Aile Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi
Kadın - Aile

Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı nasıl yapılır? Leziz, sıcacık tane tane bir pilava kim ‘hayır’ diyebilir. Peki, pilav nasıl yapılır? Pirinç pilavı tam ölçülü | Pirinç pilavı için kaç bardak pirinç kaç bardak su lazım?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:22:00 -
Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi

Tereyağlı pirinç pilavı hazırlamak isteyenler hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırıyor. 4 kişilik pirinç pilavı için ne kadar pirinç gerekli?

Tane tane pilav tarifi | Tam ölçülü pirinç pilavı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pirinç pilavı nasıl yapılır?

Pirinci ayıklayıp suda bekletin.

15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.

Tereyağını tencereye alın.

Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.

Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.

Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi
Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi

Kadın - Aile

Ayvalı pilav tam ölçülü | Ayvalı bulgur pilava tarifi

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