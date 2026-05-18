Deniz suyundan içme suyu elde edilirken çevre nasıl etkilenir? Su krizine karşı dünyanın konuştuğu dev proje

Ancak bu süreçte ortaya çıkan tuz oranı çok yüksek atık suyun tekrar denize karıştırılması bölgedeki su altı yaşamını olumsuz şekilde etkiliyor. Arıtma sistemlerinin tuzlu suyun aşındırıcı etkisinden korunabilmesi için kullanılan kimyasal maddeler de atık su ile birlikte deniz suyuna karışıyor. Ayrıca arıtma tesislerinden çıkan yüksek sıcaklıktaki su, deniz suyunun sıcaklığında artışa neden oluyor. Tuz oranı çok yüksek olduğu için deniz suyundan daha yoğun olan atık suyun özellikle deniz tabanına yakın bölgelerde yaşayan canlı türlerini etkilediği düşünülüyor. Atık suyun, çok sayıda farklı noktadan boşaltılarak deniz suyuyla karışmasının kolaylaştırılması ya da enerji santrallerinde kullanılan soğutma suyu ile karıştırılarak tuz oranının azaltılması sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. (bilimgenc.tubitak) diğer uzmanlara göre Deniz suyundan içme suyu elde edilmesi (tuz giderme), yüksek enerji tüketimine yol açar ve yan ürün olarak ortaya çıkan aşırı tuzlu atık suyun deşarjı ile deniz ekosistemlerini tahrip eder.