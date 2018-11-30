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Süper Lig ve 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 15. hafta müsabakaları yapılacak.

30 Kasım 2018 Cuma 09:04
Süper Lig ve 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

- Spor Toto Süper Lig

 

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

 

- TFF 2. Lig

 

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Tarsus İdmanyurdu (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Konya Anadolu Selçukspor (Darıca İlçe)

13.30 Fethiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fethiye İlçe)

2 Aralık Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Tuzla Belediye)

13.30 Tokatspor-Şanlıurfaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

 

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Hacettepe-Keçiörengücü (Ankara OSTİM)

13.30 Sarıyer-Niğde Anadolu (Yusuf Ziya Öniş)

2 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Gaziantepspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Diyarbakır)

13.30 Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966 (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Yılport Samsunspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Ankara Demirspor-Eyüpspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Manisaspor-Bayrampaşa (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

 

- TFF 3. Lig

 

1. Grup

Yarın:

13.30 Körfezspor-Erzin Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Nazilli İlçe)

13.30 Tire 1922-Hekimoğlu Trabzon (Tayfur Çiçek)

13.30 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri)

2 Aralık Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor (Faruk Çelik)

13.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)

13.30 Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor (İsmet Atlı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldızspor (Nevşehir Gazi)

 

2. Grup

Yarın:

13.30 Altındağ Belediyespor-Ofspor (Aktepe)

13.30 Alibeyköyspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Alibeyköy)

2 Aralık Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Kızılcabölükspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Kemerspor 2003-Yeni Orduspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Karşıyaka-Adıyaman 1954 (İzmir Atatürk)

13.30 Esenler Erokspor-Bergama Belediyespor (Esenler)

3 Aralık Pazartesi:

13.00 Elaziz Belediyespor-Düzcespor (Elazığ Atatürk)

 

3. Grup

Yarın:

13.30 Turgutluspor-Payasspor (Turgutlu 7 Eylül)

2 Aralık Pazar:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Halide Edip Adıvarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Fatsa Belediyespor-Serik Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 1461 Trabzon-Bağcılarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Karacabey Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Gölcükspor-Bucaspor (İhsaniye İlçe)

13.30 Muğlaspor-Diyarbekirspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çorum Belediyespor-Cizrespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Ankara Adliyespor-Kocaelispor (Ankara OSTİM)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:04
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Tokat
  12. Sivas
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Rize
  16. Ordu
  17. Niğde
  18. Nevşehir
  19. Muğla
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Konya
  24. Kocaeli
  25. Kırşehir
  26. Kırklareli
  27. Kayseri
  28. Kastamonu
  29. İzmir
  30. İstanbul
  31. Hatay
  32. Gümüşhane
  33. Giresun
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzurum
  37. Erzincan
  38. Elazığ
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