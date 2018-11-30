Süper Lig ve 1. Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Tarsus İdmanyurdu (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Konya Anadolu Selçukspor (Darıca İlçe)

13.30 Fethiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fethiye İlçe)

2 Aralık Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Tuzla Belediye)

13.30 Tokatspor-Şanlıurfaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Hacettepe-Keçiörengücü (Ankara OSTİM)

13.30 Sarıyer-Niğde Anadolu (Yusuf Ziya Öniş)

2 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Gaziantepspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Diyarbakır)

13.30 Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966 (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Yılport Samsunspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Ankara Demirspor-Eyüpspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Manisaspor-Bayrampaşa (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Körfezspor-Erzin Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Nazilli İlçe)

13.30 Tire 1922-Hekimoğlu Trabzon (Tayfur Çiçek)

13.30 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri)

2 Aralık Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor (Faruk Çelik)

13.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)

13.30 Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor (İsmet Atlı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Şile Yıldızspor (Nevşehir Gazi)

2. Grup

Yarın:

13.30 Altındağ Belediyespor-Ofspor (Aktepe)

13.30 Alibeyköyspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Alibeyköy)

2 Aralık Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Kızılcabölükspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Kemerspor 2003-Yeni Orduspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Karşıyaka-Adıyaman 1954 (İzmir Atatürk)

13.30 Esenler Erokspor-Bergama Belediyespor (Esenler)

3 Aralık Pazartesi:

13.00 Elaziz Belediyespor-Düzcespor (Elazığ Atatürk)

3. Grup

Yarın:

13.30 Turgutluspor-Payasspor (Turgutlu 7 Eylül)

2 Aralık Pazar:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Halide Edip Adıvarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Fatsa Belediyespor-Serik Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 1461 Trabzon-Bağcılarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Karacabey Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Gölcükspor-Bucaspor (İhsaniye İlçe)

13.30 Muğlaspor-Diyarbekirspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çorum Belediyespor-Cizrespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Ankara Adliyespor-Kocaelispor (Ankara OSTİM)