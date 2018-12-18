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Sporda 'yılın enleri' açıklandı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında paylaştırıldı

Çevrimiçi araştırma şirketi DORinsight, 2017-2018 sezonunun enleri araştırmasını açıkladı. Yılın enleri araştırmasında Fenerbahçe ile Galatasaray'dan başka takım olmaması dikkat çekti.

18 Aralık 2018 Salı 20:17
Sporda 'yılın enleri' açıklandı! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında paylaştırıldı

Çevrimiçi araştırma şirketi DORinsight, yılın enleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre spor dünyasında 2018 yılının en iyileri belirlendi. 2017-2018 sezonu Süper Lig'in en iyi futbolcusu Galatasaraylı Fernando Muslera, yılın basketbolcusu ise Fenerbahçe Beko takımı oyuncusu Ahmet Düverioğlu oldu.

Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması yılın spor olayı, Türkiye'nin yılın en iyi antrenörleri ise futbolda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basketbolda ise Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic olarak açıklandı.

Çevrimiçi olarak 28 Kasım-5 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya, 4 bin 392 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara bu yılın enleri hakkında sorular yöneltildi.

'Enler' Fenerbahçe ile Galatasaray arasında paylaştırıldı

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de sporda yılın en'leri şöyle:

2018 yılının Süper Lig'in en iyi futbolcusu: Fernando Muslera / Galatasaray

2018 yılının en iyi basketbolcusu: Ahmet Düverioğlu / Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı

2018 yılının futbolda en iyi teknik direktörü: Fatih Terim / Galatasaray

2018 yılının basketbolda en iyi antrenörü: Zeljko Obradovic / Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı

2018 yılının spor olayı: Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:17
  1. Ahmet Düverioğlu
  2. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı
  3. Fatih Terim
  4. Zeljko Obradovic
  5. Fernando Muslera
  6. Galatasaray
  7. Fenerbahçe
  8. yılın enleri

YORUM YAZ

  • hercaihercai10 dk önce
    Yahudi pi.leri en basta gidiyor TURKIYEMDE! NEDEN ???? ULAN YOKSA HEPINIZ YAHUDI TEK BEN TURKMUYUM TURKIYEDE?

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