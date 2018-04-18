Sitoçi cinayeti zanlısı Saral çetesine ağır darbe vuruldu

Cinayetin yanı sıra yağma, yaralama, adam kaçırma, tehdit ve haraç gibi 19 ayrı suça karıştığı polis tarafından tespit edilen başını Fatih Saral ve Fatih İnalkoç isimli çete elebaşlarının çektiği çetenin gözaltına alınan 31 mensubunun tamamına tutuklama kararı isteyen savcılığın talebine rağmen mahkeme 6 çete mensubuna adli kontrol kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, geçtiğimiz 23 Ocak günü Ataköy 1.Kısım Fişekhane caddesi üzerinde meydana gelen cinayet sonrası başlatılan çalışmalarda, cinayetin zanlısı olarak tespit edilen S.S. isimli tetikçi önceki hafta çeteye yönelik operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayetin görgü tanığı tarafından teşhis edilen ve kaçarken bir güvenlik kamerasına görüntüsü yansıyan tetikçinin bağlantıları ve irtibatlarından kendisini cinayete azmettiren isimler olarak Fatih Saral ve Fatih İnalkoç isimli 2 çete elebaşı belirlenmiş ve tespitin ardından çeteye yönelik olarak düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarla 28 çete mensubuyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilen 31 çete mensubuna yönelik olarak yapılan polis soruşturmasında çetenin değişik tarihlerde 19 ayrı suç olayını gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Tetikçi S.S.nin içerisinde 4 olaya karıştığı çetenin, 4 kişiyi öldürmeye çalıştığı, 3 yağma olayına karıştığı, bir kişiyi kaçırıp hürriyetinden yoksun bıraktığı, 6’sı yağma amaçlı 9 kişiyi tehdit ettiği ve 3 kişiyi de yağmalamaya çalıştığı polis tarafından belirlenmişti.

Bahçelievler, Güngören, Bakırköy ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olduğu öğrenilen çetenin, işadamları ve işletmeler arasındaki ticari anlaşmazlıklara müdahil olarak toplantılar yaptığı ve bu kişilerden haraç aldıkları tespit edilen çeteye yönelik olarak yapılan operasyonlarda ise 9 tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 733 mermi, 260 kurusıkı tabanca fişeği, 38 av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek ve 14 gram uyuşturucu da ele geçirilmişti.

Çeteye yönelik olarak geçmiş dönemlerde yaptığı operasyonlarda da 15 adet tabanca ele geçiren Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, daha önce karıştığı olaylardan dolayı hakkında yakalama kararı olan Sarallar çetesi elebaşlarından Alaattin Saral'in de aynı çeteyi bazı olaylara azmettirdiği iddiasıyla aradığı öğrenilirken, adliyeye gönderilen ve savcılık tarafından tamamı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevke dilen 31 çete mensubundan 25’i tutuklandı.

Savcılığın tutuklama talebine rağmen 6 çete mensubuna adli kontrol kararı veren mahkemenin tutukladığı isimler arasında Sitoçi cinayetinin tetikçisi olarak gözaltına alınan S.S. ile kendisini cinayete azmettirdikleri ileri sürülen çete elebaşları Fatih Saral ve Fatih İnalkoç’ta bulunuyor. Polisin haklarında gözaltı kararı verilen 5 çete mensubunu yakalama çalışmaları devam ediyor.

