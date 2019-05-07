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Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izlediği iddia edilen öğretmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

07 Mayıs 2019 Salı 20:06
Sınıfta porno film izlediği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izlediği iddia edilen öğretmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğretmen savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, 56 yaşındaki öğretmen H.İ.Ö.’nün sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izlediğine şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlattı. Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö.’nün sınıfta yaptıklarını anlattı. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadirli Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine öğretmen H.İ.Ö. Osmaniye 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 20:06
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