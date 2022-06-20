Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı’nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor?

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır. Müge Anlı, devlet memuru olan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Müge Anlı evleneceğini açıkladı. Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." dedi. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olduğu ifade ediliyor.

Şinasi Yüzbaşıoğlu

Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı 1973 İstanbul doğumlu, sunucu ve gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. 1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.