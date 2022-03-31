Şimdiden listeye girdi TOGG'dan ses getiren başarı

Yeniakit Ankara

İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini 2021’de aldığı Great Place to Work Sertifikası’yla tescilleyen Togg, şimdi de “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasına girdi. Great Place to Work Enstitüsü’nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg’un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan bu araştırma, çalışanların değerlendirmeleri ile güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu bakımından şirket uygulamalarını ve yaşatılan kültürü mercek altına alıyor.

“Togg, çevik yapının içine doğdu”

Togg Ceo’su M. Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg’da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz. Günümüzde pek çok firma bu çevik yapıya dönüşmeye çalışıyor. Biz ise bu yapının içine doğduk. Bizim için kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü önem taşıyor. Onay süreçleri geleneksel yapılardaki gibi işlemiyor. Herkes çalıştığı alanla ilgili süreçlerde inisiyatif alma konusunda sorumlu. Sadece organizasyonun değil, doğal olarak çalışma ortamının da çevik olması gerektiğine inanıyoruz. Ofisimiz de yaşayan, esnek ve katılımcı bir çalışma deneyimi oluşturmak üzere tasarlanmış durumda. Şirketimizi, yeniliklere ve öğrenmeye açık, duygusal istikrarı ve entelektüel sermayesi olan, insanlarla pozitif iletişim kurmayı tercih eden çalışanlarımızla çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu inançla, hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz.”