Sıfır araçta fiyat indirimi! TL'deki değer kazancı ikinci el araç fiyatlarına yansır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi alanındaki tedbirler son iki aydır değer kaybı yaşayan Türk lirasına oldukça pozitif yansıdı. TL'nin değer kazanmasıyla birlikte 1 milyon 40 bin liraya satılan aracın fiyatı 820 bin liraya düştü. Peki ikinci el araçlarda da aynı düşüş yaşanır mı? İşte detaylar...

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan araç satış yetkilisi sıfır otomobillerde yüzde 25 oranında bir indirim yaşandığını ve bu indirimin önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirtti.

220 bin liralık büyük indirim!

Yapılan açıklamada 4x4 bir aracın fiyatı 220 bin lira düştüğü belirtilirken sedan araçta bu indirimin 140 bin lira seviyesinde olduğu söyleniyor.

Sıfır otomobil markalarından indirim kararı

Bir başka TV yayınında canlı açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise şu bilgileri verdi:

Şu an çok hızlı bir süreç yaşıyoruz dün sabah aynı soru sorulduğunda marka politikası açısında gerek ürün politikası açısından bağımsız hareket edeceğinden eminim demiştim. Genel olarak dövizler düştüğünde fiyatları aşağı yönde de hareket edecek demiştim. Bugün bir sürü markanın yüzde 10 ile 20 arasında fiyat listelerinde indirim yaptıklarını ben de basından takip ettim. Döviz kurunun fiyatlara yansımasını şu an yaşıyoruz. Bir iki marka agresif bir fiyatlamaya gittiğinde diğer markalarda yarışta kalabilmek için fiyatları indirmeye başlayacaktır.

Her markanın ticari mahrem hesaplamaları var o konu hakkında bilgi veremem 2 aydaki döviz artışına baktığımızda araçların fiyat artışları aynı olmadı. Bazıları yarısını bazılarını yüzde 70’ini yansıttı. Ama hiçbir firma yüzde 100 ünü yansıtmadı. Türkiye’deki vergi sisteminde ÖTV matrahı motor hacmi ve fiyatına göre şekilleniyor. Sınırda fiyatınız varsa zam yapıldığında bu üst seviyeye sıçrıyor ve ÖTV artıyor. Tüketiciler de aslında bunu otomotiv şirketleri zam yapıyormuş gibi anlıyor. Sadece net fiyatları göz önünde bulundurmak lazım. Ortalama fiyatların takriben 16-17 liralardaki bir euro kurundan yapıldığını görüyorum.

"Mevcut kurdan ayarlama yapılıyor"

Markalar mevcut kur seviyesine göre ayarlama yapıyor. Kurda bir oynaklık olmazsa fiyatlar bu seviyede kalır. Hatta şunu söylemek lazım ocakta model yılı geçişi olacak. 2022 model araçlar satışa sunulmaya başlanacak o modeller zamlı satışa sunulur aksesuarları ve yapıları değişik olacaktır. Fiyatların 2-3 ay içerisinde geri geleceğini tahmin etmiyorum.

Çip krizi ya da arz talep dengesinin bozulması ticarette olduğu gibi her zaman pazarlık imkanları azalır. Fiyat artışının çip krizinden olduğunu söylemek yanlış olur. Talebin yoğun olduğu arzın az olduğu durumlarda pazarlık sığ bir alanda gerçekleşir. Aslında çip krizi şu anda otomotiv sektörünün hissettiği en çok dar boğazdır. Bunları arkasından gelecek ham madde dar boğazları da ayak seslerini duyuruyor. Halen daha fabrikalar yüzde 60-70 seviyesinde çalıştığından bu fabrikaların kapasitesi 80’e çıkarsa başka hammadde boğazları devreye girecek.

İkinci el araçlar ne kadar düşer?

İkinci el araç fiyatları iki faktörden etkilenir. Birisi aynı modelin sıfır araç fiyatı. İkincisi yine arz talep dengesidir. Bu iki noktada yukarıda olduğu sürece ikinci el fiyatları birinci ele göre hareket eder. Ne zamanki arz talep dengesi talep tarafına kayarsa süratle bu ikinci ele kayacaktır. Fiyatları daha düşük seviyelere itecektir diye düşünüyorum.