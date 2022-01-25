Selçuk Ekici kimdir? Selçuk Ekici hangi görevde, ne iş yapıyor?

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici, eşini, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü ‘Maliye’ programına öğretim görevlisi olarak aldı.

Iğdır Üniversitesi Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü ‘Maliye' programı için 08 Aralık 2022 yılında öğretim görevlisi alımına çıktı. Üniversitenin kişiye özel ilana çıktığı iddia ediliyordu. 13 Aralık 2021 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda üniversitenin alım için ilana çıktığı iddia edilen Filiz Ekici ilk 10'a giremedi. Filiz Ekici ilk sonuç açıklamada 12. sırada yer alırken daha sonra yapılan bir düzenleme ile 11. sıraya girdi.

İlk 10'a Filiz Ekici giremeyince sınava katılmaya hak kazananlara yapılan sınavda sırayla ‘Giriş Sınav Notu', 20, 05, 04, 02, 0 puan verdiler. ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi Gereğince Değerlendirme Puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır' şartından dolayı tüm adaylar başarısız sayıldı. Iğdır Üniversitesi ‘Maliye' programı alımında ilk olarak ‘Maliye alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak' şartı arandı. Bu ilan için daha sonra ‘ Maliye alanında lisans mezunu olup, Maliye alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak' şartı ile değiştirildi. Son alım için ‘Maliye alanında lisans mezunu olup, Maliye alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Belgelendirmek kaydıyla lisanstan sonra alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak' şartı getirildi.

Iğdır Üniversitesi maliye programı iş ilanı

Iğdır Üniversitesi 'Maliye' programı için tekrar ilana çıktı. Başvurular 13 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. Program için ‘Ön Değerlendirme Tarihi' olan 17 Aralık'ta açıklanan sonuçta şartları yalnızca 3 kişi sağladı. Bu 3 kişi içinde kadronun açıldığı iddia edilen Filiz Ekici'de 3. sırada yer aldı. Geçen hafta yapılan mülakatta sınava katılan ve 3. sırada yer aldığı halde mülakat sınavında başarılı sayılan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici'nin eşi Filiz Ekici üniversitede Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü ‘Maliye' programına öğretim görevlisi olarak atandı. İddiaya göre mülakat sınavına da Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Ekici ile aynı bölümde olan öğretim üyeleri girdi. İHA