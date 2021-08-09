  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 161 yeni vaka görüldü
Valilik gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası başlattı
Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici
Terör örgütü propagandası yapan şahıs enselendi
Aktüel Sel nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Aktüel

Sel nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası oluşan selden dolayı kara yolu trafiğe kapandı, bir firmaya ait şantiye sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:27:00 -
Sel nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Erzurum-Oltu ile Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Kurupınar mevkisinde, sağanak sonrası oluşan sel, su birikintisine sebep oldu.

Etkili olan sel sonucu kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin temizleme yaptığı yol, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.

Selin etkili olduğu Kurupınar mevkisine 100 metre mesafedeki bir şantiye sular altında kaldı.

Ayrıca su altında kalan bazı ekili ve dikili alanlar zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay