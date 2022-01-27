Şekib Avdagiç kimdir? Şekib Avdagiç nereli kaç yaşında? Şekib Avdagiç ne iş yapıyor?

Türk Hava Yolları’nda (THY) yeni isimlere getirildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar’ın da istifa ettiği ve yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in geldiği öğrenildi. Peki Şekib Avdagiç kimdir, nereli kaç yaşında? Şekib Avdagiç ne iş yapıyor, hangi görevlerde bulundu?

Şekib Avdagiç kimdir?

Şekib Avdagiç, 1959 yılında Zenica'da (Bosna-Hersek) doğdu. Almanya-Köln'de başladığı ilk öğretimine İstanbul'da devam etti. İlk ve Orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi.

Otomotiv Sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.

Mart 2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mayıs 2013 – 2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2018'den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. stanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi, ayrıca Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Boşnakça bilen Şekib Avdagiç, evli ve iki çocuk babasıdır.