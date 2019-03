Şehitkamil seçim sonuçları 2019 | 31 Mart Gaziantep Şehitkamil yerel seçim sonuçları oy oranları

Gaziantep Şehitkamil seçimleri son dakika Şehitkamil'de yarış Cumhur İttifakı adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ile CHP belediye başkan adayı Nesrin Tuncel arasında geçmekte. Gaziantep Şehitkamil 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Şehitkamil yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 Gaziantep Şehitkamil ilçe sonuçları açıklandı mı?Şehitkamil yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Şehitkamil 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları. Şehitkamil belediyesi hangi parti kazandı? Şehitkamil seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi de Millet İttifakı kapsamında 2019 yerel seçimlere girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen, oy kullanmaya başladı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi, büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, büyükşehirlerde yaşayanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullandı.

AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

CHP Gaziantep belediye başkan adayları

Şahinbey: Muhittin Sait Köse

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

MHP Gaziantep belediye başkan adayları

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şehitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Nizip: Ahmet Kurban

Karkamış: Ahmet Şahin

İslahiye: Bekir Durdu

Nurdağı: Murat Bağcı

Yavuzeli: İzzettin Beyaz

Araban: Zeynel Açıkgöz

Bağımsız Türkiye Partisi Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit

Şehitkamil: Adil Türköz

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

Yavuzeli: İsmail Vaysal

Araban: İsmail Zateroğulları

DSP Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Şahinbey: Yakup Öztürkmen

Nizip: Şerif Kara

Nurdağı: İsmail Arslan

Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel

Şehitkamil: Seyyale Ergün

Büyük Birlik Partisi Gaziantep belediye başkan adayları

Nurdağı: Hasan Dilek

Demokrat Parti Gaziantep belediye başkan adayları

Şahinbey: Cafer Köroğlu

Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar

Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir

Nizip: Ahmet Hakan Akfırat

İslahiye: Yusuf Yıldızgil

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep belediye başkan adayları

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Şahinbey: Mehtap Şahan

Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak

Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan

Araban: Mehmet Kılıç

İslahiye: İlyas Gezer

Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik

Oğuzeli: Doğan Özmaya