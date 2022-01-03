Scania 130 yaşında

Scania, her geçen gün yenilikçi ve güvenilir araçlar üretmeye devam ederken, 130 yıllık tarihi boyunca da birçok yeniliğe imza attı. Scania, dünya çapında yaklaşık 50.000 çalışanı ve 100’den fazla ülkede distribütör ve bayi ağı ile karayolu taşımacılığına hizmet verirken, sahip olduğu dünyanın en büyük AR-GE merkezilerinden biri ile sektöre çözüm üretiyor. Scania efsanesi, 1891’de Södertälje’de demiryolu vagonu üretimi için mühendis ve sanayici Philip Wersén ve köklü bir demir fabrikası olan Surahammars Bruk tarafından kuruldu. 2000 yılından 1 milyonuncu aracını üreten Scania, 2004 yılında R serisinin tanıtımını yaparken hemen ardından 2010 yılında üretilen yeni V8 motoru ile 730 bg’lik motorun lansmanını gerçekleştirdi. 2019 yılında Scania yine bir ilke imza atarak şehiriçi dağıtımda kullanılmak üzere plug-in hibrid araçların testine başladı. 2020 yılı Scania için yeni V8 motor serisinde tanıtımını yaptığı ve 770 HP gücündeki motor ile sektöre damgasını vurduğu bir yıl oldu. Scania sektöründe karbon azaltma hedefleri belirleyen ilk şirket oldu. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 2015 yılı değerleri baz alınarak 2025 yılına kadar operasyonlarında %50’lik Co2 düşüşü ve ürünlerinden kaynaklı emisyonlarda %20 ’lik Co2 düşüşü hedefleyerek sektöründe sürdürülebilirik çalışmalarında da öncü olduğunu bir kere daha kanıtladı.