Sahurda ayran içerseniz bakın ne olur! Meğer herkes yanlış biliyormuş

Oruç tutarken vücut susuz kalabilir. Uzun süreli açlık ve susuzluktan önceki son beslenme zamanı olan sahurda sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Bu nedenle uzmanlar sahurda 1 bardak ayran içilmesini önermektedir. İşte sahurda içilen ayranın faydaları…

Yoğurtla yapılan en değerli besinlerden biri olan ayran özellikle sahurda tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Uzun süreli açlık ve susuzluktan önceki son beslenme zamanı olan sahurda sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Ayrıca ertesi gün dinç olmak için sahurdan hemen sonra uyumanın faydalı olduğunu belirten uzmanlar ayranı öneriyor. Sahurda ayran içerseniz ne olur?

Vücudun Enerji Depoları İçin Fayda Sağlar

Ramazan ayında en önemli noktalardan biri sıvı kaybının olmamasıdır. Uzmanlar sıvı kaybının yaşanmaması için özellikle iftar ve sahur arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bununla beraber sıvı kaybı vücutta artıkça baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlara yol açıyor. Bu sorunların özellikle aç ve susuz kalma süresinde en aza indirilmesi için ayran tüketimini tavsiye ediyor. Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.

Sahurda Ayran İçerseniz Ne Olur?

Vücudun uzun süre susuz kalmasını engeller.

İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Rahat bir uykuya zemin hazırlar.

Sindirimin çalışmasını destekler. Özellikle mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.

Bağırsak florasını artırarak gün içinde sindirim sisteminin kalan atıkları idrar ve dışkı yoluyla çıkarmasını sağlar.

Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler.

Açlık ve susuzluğa bağlı gelişen baş ağrısını azaltır.

İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler.

Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar.

Kan dolaşımını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller.

Hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.