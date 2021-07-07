Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı. Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Sadettin Aksoy kimdir?

Sadettin Aksoy kimdir? Bolu İl emniyet Müdürü Sadettin Aksoy kimdir hayatı

Sadettin Aksoy 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1Aksoy, 987 yılında Polis Kolejinden, 1991 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Haberleşme Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Makedonya Misyonu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Konya Emniyet Müdürlüğünde değişik rütbelerde ve birimlerde görev yapmıştır. 24.07.2015 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra ilk olarak Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü akabinde Rize İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olup 19.08.2017 tarihli ve 2017/348 sayılı Kararname ile Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Sadettin Aksoy evli ve iki kız babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.