Rüşvete ‘hatır’ dedi

Buğra Kardan İstanbul

Güzelim İstanbul’u ahtapot gibi saran, İBB ve 30 iştirakine akbaba gibi çöken çetenin başı Ekrem İmamoğlu dahil 407 sanığın yargılandığı büyük yolsuzluk davasının 8’inci duruşmasına da itiraflar damga vurdu. Tutuklu sanık Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, eşi Berna Sukas’ın CHP’den milletvekili adayı olduğu döneminde seçim çalışmaları için rüşvet karşılığı kendisinden araç istediğini iddia eden tedarikçi Ahmet Sari’yi doğruladı.

“Size desteğimiz olsun” dedi

Sukas, “2023 seçimlerinde eşimin seçim çalışmaları için biz bir ön hazırlık yapmamıştık, geç kalmıştık biz. Seçimde çalışmaya yönelik olarak küçük ticari araçlara ihtiyacımız vardı. Bu konuyu Ahmet Sari’yle konuştum. ‘8-10 tane bulduk’ dedi. Fiyatını konuştuk. Seçime bir ay vardı. 180-200 bin civarında hepsine bir ay kira bedeli biçti. Anlaştık. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde, ödeme yapmak istedik ancak ‘Bizim size desteğimiz olsun, katkımız olsun’ dedi” diye konuştu. Sukas, “Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde de Sari’den hesap numarası talep ettim. O da ‘Biz onu hâllettik, bacımıza bir desteğimiz olsun, zaten seçilemedi ayrıca çok yıprandınız’ yanıtını verdi. Aramızda bu kadar açık, samimi bir hukuk var” şeklinde konuştu.

Gönüllerinden kopanı verdi

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan’ın yardım kartlarıyla ilgili sorusu üzerine ise Sukas, pişkin tavır takındı. Sukas, “Gelenek olarak Ramazan ayında şirketler gönüllerinden kopanı getirip bize bırakırlar. İhtiyacı olan varsa personelimizin ihtiyaçlarına kullanırız. Bir kısmını İBB’nin iştirakler kısmına gönderirdik. Ama bunda bir zorlama yoktur. Bu geçmişten gelen bir gelenektir. Bununla ilgili rakamların olduğu bir kayıt da olmazdı. Sistematik bir şey olmadığı için de böyle bir kayıt yok” dedi. Aylan’ın emniyette ve mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini hatırlatması üzerine Sukas’tan garip bir cevap geldi. Sukas, Aylan’a “Emniyete şokla giriyorsunuz başkanım. O şartlarda kalmak kötüydü. Emniyette kısadan gittim. Detay verme ihtiyacı duymadım. Çünkü iddia çok. Bütün firmalardan yardım toplamışız gibi söylendi. Orada sadece bu olayı aktardım” diye seslenmesi şaşkınlıkla karşılandı.

EKREM’DEN YİNE PROVOKASYON

Ekrem İmamoğlu ise yine provokasyona soyundu. Duruşmada Sukas’a soru sormak isteyen İmamoğlu’na söz hakkı verildi. Ancak İmamoğlu soru öncesi iddia makamını hedef aldı. İmamoğlu, savcıya hakaret yağdırırken Ağaç AŞ’yle ilgili para çıkışlarının karşılaştırıldığı tablo için ‘Yalan’ demekten çekinmedi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında yeni bir tahrik girişimini önleme adına izleyicilere ayrılan bölümde en az 50 koltuk boş tutuldu. Duruşmaya görevden el çektirilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da katıldı.