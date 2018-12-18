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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli’dir

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2018 Salı 02:51
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli’dir

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe – Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını NTV’de yorumladı.

''Psikologlara sorsunlar...''

“Psikologlara sorsunlar, %70’i Fenerbahçeli’dir hastalarının. Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli’dir.”

“2-1’e yakalandığınız zaman Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor. Her anlamıyla gerçek bir travma. Tabii ki hayat devam edecek, transfer politikaları ona göre belirlenecek ama teşhisin ve tedavinin doğru yapılması lazım.”

‘'Oyuncuların kafayı kaldırmaları lazım''

“Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği yapıldı, ilk antrenman neşeli geçti. Oyuncuların kafayı kaldırması lazım. Taraftar geldi, maça iyi başlanıldı. Bu 2-0 tehlikelidir. 2-1’de özellikle Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor.”

“Her anlamıyla gerçek bir travma. Teşhis ve tedavinin doğru yapılması lazım. ‘Ersun Yanal geldi’ olmamalıydı. Gerçeklerle yüzleşilmeli. Puan durumu oyuncular üzerinde korkunç bir problem yaratmış, bunu görüyoruz.”

‘'Emre gelmesin''

“Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılması hataydı, Ersun Yanal’ın gelişi de hata, yanlış demiyorum, hata. Ali Koç’un konuşması hata. Bu takım için çok şey vermiş Aykut Kocaman, Trabzon’da 30 dakika ana avrat küfür yedi, ciğerim yandı. Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu, Fenerbahçe’ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe’si, gelmesin Fenerbahçe’ye”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 02:51
  1. Trabzon
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  5. Süper Lig

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