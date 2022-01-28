Resmen açıklandı! Yerli otomobil TOGG 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında
Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber geldi. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.
Yerli otomobil TOGG'un resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, "Yeni marka kimliğimiz, öncü teknolojilerimiz ve konsept akıllı cihazımızla dünya sahnesine çıktığımız #CES2022 #Togg standını online olarak ziyaret edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.