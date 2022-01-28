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Otomotiv Resmen açıklandı! Yerli otomobil TOGG 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında
Otomotiv

Resmen açıklandı! Yerli otomobil TOGG 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında

Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber geldi. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:28:00 -
Resmen açıklandı! Yerli otomobil TOGG 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında

Yerli otomobil TOGG'un resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "Yeni marka kimliğimiz, öncü teknolojilerimiz ve konsept akıllı cihazımızla dünya sahnesine çıktığımız #CES2022 #Togg standını online olarak ziyaret edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

hasan

ortada araba yok faprike yok ama yine birinciyiz
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