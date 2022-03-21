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Otomotiv Renault Mais: Müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı
Otomotiv

Renault Mais: Müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaları belirleyen Şikayetvar A.C.E Awards’ta Renault ve Dacia, aldıkları puanlar ile kendi kategorilerinde zirvede yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:08:00 -
Renault Mais: Müşteri memnuniyetinde zirvede yer aldı

Renault ve Dacia, A.C.E Awards’tan kazandıkları bu ödül ile üç yıl üst üste kendi kategorilerinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilmiş oldular. Şikayetvar A.C.E Awards’ta en iyi müşteri memnuniyetini yaşatan markalar bu yıl 7’nci kez ödüllendirildi. Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen kazananlar cevaplama hızı, şikâyet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterler baz alınarak seçildi.

En önemli gündem maddesi

Törende Renault adına ödülü Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş alırken, Dacia adına ise Renault MAİS Ticari Genel Müdür Yardımcısı Andreas Gabriel teslim aldı. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş bu prestijli ödülü almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Müşteri memnuniyeti, Renault MAİS olarak en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz birçok proje gerçekleştiriyoruz. Aldığımız bu ödüller de bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde de hedefimiz benzersiz bir müşteri deneyimi ve memnuniyeti sunmak olacak” dedi.

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