Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Rasim Kaan Aytoğu kaç yaşında hangi görevlerde bulundu?

Rasim Kaan Aytoğu kimdir, nereli kaç yaşında, evli mi bekar mı? İşteRasim Kaan Aytoğu'nun hayatı, biyografisi...

Rasim Kaan Aytoğu kimdir?

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1961 yılında doğan Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu, İlk ve orta eğitimini Karşıyaka'da, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1982 yılında ABD'de University of Illinois, Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu.

Rasim Kaan Aytoğu ne mezunu?

1988 yılında Başbakanlık tarafından gönderildiği Harvard Universitesi, ABD İşletme Yönetimi Programını, 1989'da da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından gönderildiği Birleşik Krallık Kamu İdaresi Enstitüsü, İngiltere'de Kamu Yönetimi – Uluslararası Finansman Programı'nı bitiren Aytoğu, 1994 yılında Pacific Western Üniversitesi, ABD'de finans doktorasını yaptı.

Rasim Kaan Aytoğu hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?

Bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan da Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda 1988 ile 1989'da Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. 1990 ve 1993 yılları arasında da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Direktörü olarak bulundu.

Eğitimi kadar iş hayatı da zengin olan Aytoğu, daha sonra 1994-1996'da Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak devam etti.

İstanbul Altın Rafinerisi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, 1995-1999'da İstanbul Altın Borsası, Kurucu Genel Sekreteri, 1997-1998'de T.C. Başbakanlık, Başbakan Başmüşaviri, 2002-2003'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde yer aldı.

Aytoğu, 2004 yılına geldiğimizde de İstanbul'da Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketi'nde CEO, 2005-2010'da Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012'de Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etti.

Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding’te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Aytoğu, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu’nda da Finansman Grup Başkanlığı görevinde yer aldı. Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu, evli ve bir oğlu vardır.