Ramazan ne zaman başlıyor 2022? Ramazan Bayramı ne zaman tatil kaç gün?

2022 Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı’nın tarihi ne? Bu sene ilk oruç ne zaman? Ocak ayının bitiyor olması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk sahurun ne zaman yapılacağı oldu. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, 2022 Ramazan ayının tarihini sorgulamaya başladı. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayının girecek olması hasebiyle Ramazan’ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırılıyor.

Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan’ın manevi iklimi Müslümanların üzerine oluk oluk yağmakta. Peki 2022 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

Ramazan ne zaman başlıyor 2022?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi. Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.

2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba