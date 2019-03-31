Polatlı yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Polatlı belediye seçim sonuçları oy oranları

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Polatlı belediye başkan adayları 2019

MHP Polatlı belediye başkan adayı Mürsel Yıldızkaya (Cumhur İttifakı)

CHP Polatlı belediye başkan adayı Sami Çay (Millet İttifakı)

SP Polatlı belediye başkan adayı Nasuh Reşat Ayar

HDP Polatlı belediye başkan adayı Soner Özalp

BBP Polatlı belediye başkan adayı İsmail İlbağa

DP Polatlı belediye başkan adayı Birol Gökçe

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti