Plazada silahlı kavga: 1 kişi öldü

Meydan Mahallesi'ndeki bir plazanın dördüncü katında meydana geldi. Sait Beştaş (46) ile A.B. ve oğlu S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen silahtan çıkan mermiler Beştaş'a isabet etti. Ağır yaralanan Beştaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beştaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ardından kaçan baba A.B. ve oğlu S.B., polis ekiplerince olayda kullanılan silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.