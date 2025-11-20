  • İSTANBUL
Son Haberler

PFDK'dan 638 futbolcuya bahis cezası
Spor

PFDK’dan 638 futbolcuya bahis cezası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
PFDK’dan 638 futbolcuya bahis cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 3. Lig’deki 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig’deki bahis cezalarını da açıkladı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar da belli oldu. Buna göre, 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

1
