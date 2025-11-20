İki eski bağımlıdan gençlere çağrı "bu illete bulaşmayın"

Muş'ta yaşayan 40 yaşındaki Taylan Taş, annesinin vefatından sonra bir tanıdığından etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bir süre sonra uyuşturucu bağımlısı olan Taş, ailesinden uzaklaşarak sokaklarda ve metruk binalarda yaşadı. Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucunun etkisiyle artık şuurunu kaybetme noktasına gelen Taş, ablasının ricasıyla merkezi İstanbul'da bulunan Liman Ayık Yaşam Derneğine başvurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne gönderilen Taş, burada aldığı destekle 8 yıldır kullandığı uyuşturucuyu bıraktı.

Taylan Taş, uyuşturucu bulmak için hırsızlık yaptığını, insanları dolandırdığını ve kendi ailesini bile kandırdığını söyledi.

Uyuşturucu kullanan insanlarla kurduğu arkadaşlıkların kendisine sürekli zarar verdiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu

"Uyuşturucu öyle bir şey ki resmen hayatımı benden çaldı. Hiç yapmadığım şeyleri bana yaptırdı. En sonunda da artık şuurumu yitirmek üzereyken ablam bunu fark etti ve beni Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştırdı. Yaklaşık 3 aydır buradayım, çok güzel bir tedavi sürecim gidiyor. Şu an elhamdülillah çok iyiyim. Burada namaz kılmaya başladım. Hocalarımız mükemmel derecede bizimle ilgileniyor. Onlar da bizim gibi eski madde bağımlısı. Şu an her şey çok iyi ve çok mutluyum.

Ayıklığımı tekrardan yakalamaya başladım, her şeyden tat almaya başladım. Madde kullandığım zaman sadece maddeden tat alıyordum, onun dışında hiçbir şeyden tat almıyordum. Özellikle gençlere tavsiyem 'bir seferlikten bir şey olmaz' zihniyetiyle de olsa uyuşturucuya bulaşmasın. Buna başlayan kurtulamıyor ve hayatı kararıyor."

Kütahyalı Ercan Elevli ise genç yaşta tanıştığı alkolü ilk başlarda az kullandığını ancak bunun zamanla bağımlılığa dönüştüğünü ifade etti.

Alkol nedeniyle işini kaybettiğini ve aile hayatında sıkıntılar yaşadığını anlatan Elevli, şunları kaydetti:

"Alkole erken yaşta başladığımız için farkında olmadan gençliğimizi aldı. Arkasından evlendik, ailemizi aldı. Ehliyet alıyorsun gidip kendi elinle veriyorsun alkol yüzünden. Bir işe giriyorsun onu da alkol yüzünden kaptırıyorsun. Boşuna dememişler zaten 'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diye. Birkaç defa alkolü bırakmak istedim tedavi de gördüm ama tekrar başladım. Bir kandil gecesi konuştuğum bir ağabeyin sayesinde Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne geldim. Birkaç gün içinde adapte oldum. Burada halimizden gayet memnunuz. Ben ilaç kullanarak burada uyuyamam, sakinleşemem diyordum. Yani bir panikatak gibi bir şeyler oluyordu zaten sürekli ama Allah'a şükür nasıl oldu, ne şekilde oldu onu da bilmiyorum.

Sabah kalkıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Kendimize geldik, Allah bu yolda devam etmemizi nasip eder inşallah."

Elevli, gençlere alkole ve uyuşturucuya bulaşmamaları tavsiyesinde bulundu.