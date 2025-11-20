  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Sağlık İki eski bağımlıdan gençlere çağrı "bu illete bulaşmayın"
Sağlık

İki eski bağımlıdan gençlere çağrı "bu illete bulaşmayın"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İki eski bağımlıdan gençlere çağrı "bu illete bulaşmayın"

Hayatlarını çıkmaza sürükleyen uyuşturucu ve alkolden kurtulan Taylan Taş ve Ercan Elevli, gençlere bu illete bulaşmamaları çağrısında bulundu.

Muş'ta yaşayan 40 yaşındaki Taylan Taş, annesinin vefatından sonra bir tanıdığından etkilenerek uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bir süre sonra uyuşturucu bağımlısı olan Taş, ailesinden uzaklaşarak sokaklarda ve metruk binalarda yaşadı. Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucunun etkisiyle artık şuurunu kaybetme noktasına gelen Taş, ablasının ricasıyla merkezi İstanbul'da bulunan Liman Ayık Yaşam Derneğine başvurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne gönderilen Taş, burada aldığı destekle 8 yıldır kullandığı uyuşturucuyu bıraktı.

Taylan Taş, uyuşturucu bulmak için hırsızlık yaptığını, insanları dolandırdığını ve kendi ailesini bile kandırdığını söyledi.

Uyuşturucu kullanan insanlarla kurduğu arkadaşlıkların kendisine sürekli zarar verdiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu

"Uyuşturucu öyle bir şey ki resmen hayatımı benden çaldı. Hiç yapmadığım şeyleri bana yaptırdı. En sonunda da artık şuurumu yitirmek üzereyken ablam bunu fark etti ve beni Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştırdı. Yaklaşık 3 aydır buradayım, çok güzel bir tedavi sürecim gidiyor. Şu an elhamdülillah çok iyiyim. Burada namaz kılmaya başladım. Hocalarımız mükemmel derecede bizimle ilgileniyor. Onlar da bizim gibi eski madde bağımlısı. Şu an her şey çok iyi ve çok mutluyum.

Ayıklığımı tekrardan yakalamaya başladım, her şeyden tat almaya başladım. Madde kullandığım zaman sadece maddeden tat alıyordum, onun dışında hiçbir şeyden tat almıyordum. Özellikle gençlere tavsiyem 'bir seferlikten bir şey olmaz' zihniyetiyle de olsa uyuşturucuya bulaşmasın. Buna başlayan kurtulamıyor ve hayatı kararıyor."

Kütahyalı Ercan Elevli ise genç yaşta tanıştığı alkolü ilk başlarda az kullandığını ancak bunun zamanla bağımlılığa dönüştüğünü ifade etti.

Alkol nedeniyle işini kaybettiğini ve aile hayatında sıkıntılar yaşadığını anlatan Elevli, şunları kaydetti:

"Alkole erken yaşta başladığımız için farkında olmadan gençliğimizi aldı. Arkasından evlendik, ailemizi aldı. Ehliyet alıyorsun gidip kendi elinle veriyorsun alkol yüzünden. Bir işe giriyorsun onu da alkol yüzünden kaptırıyorsun. Boşuna dememişler zaten 'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diye. Birkaç defa alkolü bırakmak istedim tedavi de gördüm ama tekrar başladım. Bir kandil gecesi konuştuğum bir ağabeyin sayesinde Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi'ne geldim. Birkaç gün içinde adapte oldum. Burada halimizden gayet memnunuz. Ben ilaç kullanarak burada uyuyamam, sakinleşemem diyordum. Yani bir panikatak gibi bir şeyler oluyordu zaten sürekli ama Allah'a şükür nasıl oldu, ne şekilde oldu onu da bilmiyorum.

Sabah kalkıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Kendimize geldik, Allah bu yolda devam etmemizi nasip eder inşallah."

Elevli, gençlere alkole ve uyuşturucuya bulaşmamaları tavsiyesinde bulundu.

Alkol rezaleti! Pendik'te ekipleri alarma geçirdi
Alkol rezaleti! Pendik'te ekipleri alarma geçirdi

Yerel

Alkol rezaleti! Pendik'te ekipleri alarma geçirdi

Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler
Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler

Yerel

Hâlâ birileri buna çağdaşlık diyor! Alkol insana neler yaptırıyor neler

Halk otobüsünde alkol rezaleti!
Halk otobüsünde alkol rezaleti!

Yerel

Halk otobüsünde alkol rezaleti!

Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor
Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor

Gündem

Bursa'da dehşet veren olay: Alkol şimdi de sağ kulağı aldı! Şişede durduğu gibi durmuyor

Alkollü rezalet polisi de şaşırtı: Mertcan bu ne yaa!
Alkollü rezalet polisi de şaşırtı: Mertcan bu ne yaa!

Yerel

Alkollü rezalet polisi de şaşırtı: Mertcan bu ne yaa!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23