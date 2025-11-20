  • İSTANBUL
Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Kocaeli'de yürekler ağza geldi. İzmit ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Olay, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi.

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

İstanbul istikametine giden H.Ö.'nün kullandığı 42 BDB 874 plakalı, içinde yolcu bulunmayan otobüsten duman yükselmeye başladı.

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Dumanı fark eden H.Ö., aracı yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi.

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

