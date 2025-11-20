IHA Giriş Tarihi: Korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev aldı
Kocaeli'de yürekler ağza geldi. İzmit ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.
Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti
Olay, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi.
İstanbul istikametine giden H.Ö.'nün kullandığı 42 BDB 874 plakalı, içinde yolcu bulunmayan otobüsten duman yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden H.Ö., aracı yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
