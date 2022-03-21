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Otomotiv Peugeot otomobilini ‘şimdi al haziranda öde’
Otomotiv

Peugeot otomobilini ‘şimdi al haziranda öde’

Peugeot Türkiye, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508’de sunduğu ‘şimdi al haziranda öde’ veya sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:14:00 -
Peugeot otomobilini ‘şimdi al haziranda öde’

Kampanyada; SUV 2008 120 bin TL, SUV 3008 155 bin TL, SUV 5008 160 bin TL ve 508 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuyor. 208’de ise 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyada, ticaretin ustaları da hem ‘şimdi al haziranda öde’ hem de sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

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