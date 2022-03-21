Peugeot otomobilini ‘şimdi al haziranda öde’

Kampanyada; SUV 2008 120 bin TL, SUV 3008 155 bin TL, SUV 5008 160 bin TL ve 508 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuyor. 208’de ise 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyada, ticaretin ustaları da hem ‘şimdi al haziranda öde’ hem de sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.