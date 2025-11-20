  • İSTANBUL
Gündem

Paris'te kaos için 45 dakika yetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa’nın başkenti Paris’te . Issy-les-Moulineaux’daki bir trafo merkezinde meydana gelen “teknik arıza”, ilk etapta 170 bine yakın hanenin elektriksiz kalmasına yol açtı. Metro ve banliyö tren hatlarının bazıları tamamen durdu, bazı hatlarda ise yalnızca tek yönde sefer yapılabildi.

Fransa’nın başkenti Paris, sabah saatlerinde geniş bir elektrik kesintisiyle sarsıldı. Issy-les-Moulineaux’daki bir trafo merkezinde meydana gelen “teknik arıza”, ilk etapta 170 bine yakın hanenin elektriksiz kalmasına yol açtı.

45 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ

AFP'nin aktardığına göre Kesinti 06.30–06.40 arasında başladı ve kısa sürede Paris’in bazı bölgelerinden Versailles’a kadar uzanan geniş bir hatta yayıldı. Elektrik şebekesi işletmecisi RTE, X hesabından yaptığı açıklamada, 112 bin haneye 5 dakika içinde yeniden elektrik verildiğini duyurdu. Ancak bazı mahallelerde karanlık 45 dakika boyunca devam etti.

Saat 07.10 itibarıyla Paris’in güneybatısındaki bazı bölgeler hala elektriksizdi. 07.50’ye gelindiğinde ise 2.600 evde kesinti sürüyordu. RTE, arızanın tamamen giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Dağıtım şirketi Enedis ise sabah yaşanan kesintinin “kısa sürdüğünü” ve elektrik akışının hızlıca geri sağlandığını belirtti.

TOPLU ULAŞIM KAOSA DÖNDÜ

Elektrik kesintisi sadece evleri değil, şehirdeki toplu ulaşım hatlarını da vurdu. Özellikle Mairie d’Issy istasyonunun bulunduğu 12 numaralı metro hattında seferler seyrekleşti, peronlarda yoğunluk oluştu.

Toplu taşıma operatörü RATP, kesintinin nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ciddi aksamalara yol açtığını duyurdu. Metro ve banliyö tren hatlarının bazıları tamamen durdu, bazı hatlarda ise yalnızca tek yönde sefer yapılabildi. RATP, saat 10.00’a doğru yaptığı açıklamada trafiğin hala tam olarak normale dönmediğini belirtti.

