Huawei’den Kurban Bayramı’na özel kampanya
Teknoloji devi Huawei, Kurban Bayramı kampanyası kapsamında çevrim içi mağaza üzerinden yapılacak alışverişlerde sepet tutarına göre 2 bin 200 liraya varan indirim fırsatı başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 1 Haziran'a kadar geçerli kampanya Watch FIT 5 akıllı saat ve MatePad 11.5 S 2026 tablet dışındaki ürünlerde geçerli olacak.
Kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışverişlerde 400 lira, 10 bin lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira, 20 bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 2 bin 200 lira değerinde kupon indirimi uygulanacak.
Bayram döneminde artan ev içi internet kullanımı ve yazlık evlerde bağlantı ihtiyacına yönelik ağ ürünler kampanyada öne çıkıyor. Huawei Mesh+ teknolojisine sahip WiFi Mesh X3 Pro router modeli alımlarında 400 lira kupon avantajı sunulurken, çoklu Mesh X3 Pro Suite paketleri ve diğer kombinasyon modelleri için 1000 liralık kupon fırsatı sağlanacak.
