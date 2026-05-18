Yeşilay’dan tarihi uyarı: Türkiye’de kumar bağımlılığı bir halk sağlığı krizine dönüşüyor

Yeşilay Akademi tarafından hazırlanan "Türkiye Kumar Raporu 2025", ülkemizdeki kumar alışkanlıkları ve bağımlılık risklerine dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun ,1’i hayatında en az bir kez kumar oynamış durumda; bu da yaklaşık 6,8 milyon kişiye tekabül ediyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte kumarın "oyun" maskesi altında çocuklara kadar ulaşması, toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir halk sağlığı krizi olarak nitelendiriliyor. // COVID-19 SONRASI BÜYÜK PATLAMA // Raporda, Türkiye’deki kumar oynama davranışının dünya eğilimlerine paralel olarak COVID-19 pandemisi (2019-2020) döneminden itibaren büyük bir ivme kazandığı belirtiliyor. Veriler, yasal veya yasa dışı ayrımı gözetmeksizin kumar faaliyetlerinin toplumun her kesimine yayıldığını gösteriyor. Özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençlerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oyunlarına en fazla yönelen grup olması dikkat çekiyor.