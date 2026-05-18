Yeşilay’dan tarihi uyarı: Türkiye’de kumar bağımlılığı bir halk sağlığı krizine dönüşüyor
Yeşilay’dan tarihi uyarı: Türkiye’de kumar bağımlılığı bir halk sağlığı krizine dönüşüyor

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL// Yeşilay Akademi’nin hazırladığı “Türkiye Kumar Raporu 2025”, kumarın Türkiye’de giderek büyüyen bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü ortaya koydu.

Yeşilay Akademi’nin hazırladığı “Türkiye Kumar Raporu 2025”, kumarın Türkiye’de giderek büyüyen bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü ortaya koydu. Rapora göre 6,8 milyon kişi hayatında en az bir kez kumar oynarken, dijital platformlar üzerinden çocuk ve gençlere ulaşan “oyun görünümlü” tuzaklar bağımlılık riskini katlıyor. Uzmanlar, artan intihar riski ve rekor seviyedeki başvurular karşısında acil önlem çağrısı yapıyor.

Yeşilay Akademi tarafından hazırlanan "Türkiye Kumar Raporu 2025", ülkemizdeki kumar alışkanlıkları ve bağımlılık risklerine dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun ,1’i hayatında en az bir kez kumar oynamış durumda; bu da yaklaşık 6,8 milyon kişiye tekabül ediyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte kumarın "oyun" maskesi altında çocuklara kadar ulaşması, toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir halk sağlığı krizi olarak nitelendiriliyor. // COVID-19 SONRASI BÜYÜK PATLAMA // Raporda, Türkiye’deki kumar oynama davranışının dünya eğilimlerine paralel olarak COVID-19 pandemisi (2019-2020) döneminden itibaren büyük bir ivme kazandığı belirtiliyor. Veriler, yasal veya yasa dışı ayrımı gözetmeksizin kumar faaliyetlerinin toplumun her kesimine yayıldığını gösteriyor. Özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençlerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oyunlarına en fazla yönelen grup olması dikkat çekiyor.

"OYUN" GÖRÜNÜMLÜ TUZAKLAR: GENÇLER HEDEFTE!// Dijitalleşme ile birlikte kumar ve video oyunları arasındaki sınır giderek belirsizleşiyor. Raporda, video oyunlarındaki "loot box" (ganimet kutusu) ve "skin gambling" (dış görünüş bahsi) gibi mekanizmaların, çocukları ve gençleri kumar bağımlılığına sürükleyen birer "geçit" görevi gördüğü vurgulanıyor. Bu tür oyun içi satın alımların, özellikle genç kullanıcılarda bağımlılık riskini 4,4 kat artırdığı bilimsel verilerle destekleniyor. // SESSİZ TEHLİKE: İNTİHAR RİSKİ DİĞER BAĞIMLILIKLARDAN DAHA YÜKSEK // Yeşilay’ın raporundaki en sarsıcı verilerden biri intihar oranları üzerine. Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayandırılan rapora göre, kumar bağımlılığı yaşayan bireylerin ’si intihar girişiminde bulunuyor. Bu oran, diğer tüm bağımlılık türlerinden daha yüksek seyrediyor. Ayrıca, kumar bağımlılarının intihar nedeniyle yaşamını yitirme olasılığının genel popülasyona göre 15 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.

YEDAM BAŞVURULARINDA REKOR ARTIŞ! // Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvurular, tablonun vahametini kanıtlar nitelikte. 2021-2024 yılları arasında kumar bağımlılığı nedeniyle 15.624 kişi psikososyal destek almak için YEDAM’a başvurdu. 2024 yılı itibarıyla bazı merkezlerde kumar başvurularının sayısı, alkol ve madde bağımlılığı başvurularını geride bırakmış durumda. Başvuranların ?,4’ü erkeklerden oluşurken, kadınların tedaviye başvuru oranının çok düşük kalması önemli bir toplumsal sorun alanı olarak görülüyor. PAZARLAMA VE "GÜVENLİ KUMAR" YANILGISI Rapor, kumarın medya ve reklamlar aracılığıyla "eğlenceli ve güvenli bir sosyal aktivite" olarak sunulmasını eleştiriyor. Özellikle e-ticaret platformlarının ve mobil uygulamaların "şans oyunu" adı altında kumar içerikleri sunması, kumarın normalleşmesine neden oluyor.

Dijital ortamlarda kumar reklamlarına maruz kalan gençlerin kumara başlama ihtimalinin ? daha fazla olduğu saptanmış durumda.

YEŞİLAY’DAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ! // Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, raporun ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda kumarla mücadelede kapsamlı politika adımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dinç, öncelikle kamuoyunda “şans oyunu” ya da “bahis” gibi ifadeler yerine, bu faaliyetlerin tamamının doğrudan “kumar” olarak tanımlanmasının önemine dikkat çekti. Kumar unsuru taşıyan tüm faaliyetlerin, lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın tanıtım ve reklamlarına ciddi sınırlamalar getirilmesi gerektiğini belirten Dinç, ticari platformlar ile mobil uygulamalarda kumar içeriklerinin entegrasyonunun engellenmesi ve lisans kriterlerinin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca okul temelli farkındalık programlarının yaygınlaştırılması, aile odaklı bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve önleyici modellerin ülke genelinde uygulanmasının, bağımlılıkla mücadelede kritik bir rol oynayacağını kaydetti.

YIKIMA UĞRAMADAN HAREKETE GEÇ// Öte yandan bir Yeşilay, kumarın sadece bireysel irade sorunu değil, finansal çöküşten aile içi şiddete ve boşanmalara kadar uzanan toplumsal bir yıkım olduğunu hatırlatarak tüm paydaşları harekete geçmeye çağırıyor.

