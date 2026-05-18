Kaçak şarj hattı: doktora 840 bin TL ceza

İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan bir doktorun, elektrikli aracını konutunda daha rahat şarj edebilmek için müstakil evine özel bir şarj istasyonu kurdurduğu, ancak yapılan denetimlerde sistemin mevzuata aykırı şekilde kullanıldığının tespit edildiği bildirildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik incelemede, şarj ünitesine doğrudan enerji sağlayan ayrı bir hattın kullanıldığı ortaya çıktı.

ELEKTRİĞİN SAYAÇTAN GEÇİRİLMEDEN KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde, abonenin aktif bir elektrik aboneliği bulunmasına rağmen, elektrikli araç şarj istasyonu için ana şebekeden bağımsız bir bağlantı çekildiği belirtildi.

Hazırlanan teknik raporda, söz konusu hattın elektrik sayacından geçirilmeden doğrudan şarj sistemine bağlandığı ve bu nedenle enerji tüketiminin resmi kayıtlara yansımadığı ifade edildi.

840 BİN TL’Yİ AŞAN KAÇAK ELEKTRİK CEZASI

Sayaç dışı elektrik tüketimi yapıldığının belirlenmesi üzerine, konut sahibi doktora 840 bin TL’yi aşan kaçak elektrik cezası kesildiği öğrenildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin son dönemde özellikle yüksek enerji tüketimine neden olan sistemlere yönelik denetimlerini artırdığı belirtilirken, elektrikli araç şarj istasyonlarının da inceleme kapsamına alındığı ifade edildi.

Uzmanlar, ev tipi şarj sistemleri kurulurken tüm bağlantıların yasal mevzuata uygun şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle sayaç dışı bağlantıların “kaçak kullanım” kapsamında değerlendirildiği ve ciddi para cezalarına yol açabileceği belirtiliyor.