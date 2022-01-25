Özel araçların trafiğe çıkması yasak mı? İstanbul’da özel araçlar trafiğe saat kaçta çıkacak?

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Mahsur kalanlara Kızılay yardıma koştu, Ankara'dan çok sayıda bakan İstanbul'a yardıma koştu. Kara ve hava ulaşımı neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

İstanbul’da özel araçlar trafiğe saat kaçta çıkacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."