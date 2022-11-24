ÖTV matrah oranı değişti! Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bu hafta da 1 Aralık tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Fakat beklenenin aksine bu gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yürürlüğe girdi.

ÖTV matrah düzenlemesi beklenenden erken geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu ayın başlarında yaptığı açıklamada sıfır otomobilde vergi indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını söyledi. Fakat geçtiğimiz günlerde ÖTV matrah düzenlemesi yapacaklarını söyleyerek sıfır otomobil alacakları sevindirdi.

Hatta 1 Aralık itibariyle yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından sıfır otomobil siparişlerinin iptal edildiği ve piyasanın durma noktasına geldiğini gördük. Ancak beklenmedik bir şekilde bugün, yani 24 Kasım 2022’de yayınlanan Resmi Gazete ile yeni ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Eski matrah oranları

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 120 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL‘yi aşıp 150 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL‘yi aşıp 175 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL‘yi aşıp 200 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 130 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL‘yi aşıp, 210 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW’ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60



Yeni matrah oranları



Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 184 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL‘yi aşıp 220 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL‘yi aşıp 250 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL‘yi aşıp 280 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 228 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL‘yi aşıp, 350 bin TL‘yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok: Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW’ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

Bu değişiklik sonrasında sıfır otomobillerin satış fiyatı üzerinden kabaca ne kadar ucuzlayacağını hesaplayacak olursak; 347 bin TL’ye kadar olan otomobillerin fiyatı yüzde 10’a yakın düşerek 315 bin TL altına gerileyecek.

467 bin TL’ye kadar olan otomobiller yüzde 17’ye yakın bir fiyat düşüşü ile 390 bin TL altına, 531 bin TL’ye kadar olan otomobiller yüzde 11 civarı bir düşüşle 472 bin TL altına, 594 bin TL’ye kadar olan otomobiller de yüzde 6’ya yakın bir fiyat düşüşü ile 561 bin TL altına satılacak.

Hibrit otomobillere baktığımızda ise 484 bin TL’ye kadar olan olanlar yüzde 20’ye yakın bir düşüşle 390 bin TL’ye, 743 bin TL’ye kadar olanlar da yüzde 17’ye yakın bir düşüşle 620 bin TL altı bir fiyata satılacak.