Otomotiv sektörünün 2021 ihracatı 29.3 milyar dolara çıktı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracatı, 2020’ye göre yüzde 15 artarak 29 milyar 342 milyon 794 bin dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi, böylece ihracatta 16 yıldır aralıksız şampiyon sektör oldu. Sektörün aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla yaklaşık 3 milyar doları bulurken bu rakam sektör tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci ihracatı oldu.

Yüksek ortalama

Otomotiv sektörünün 2021 yılı ihracat ortalaması ise 2.45 milyar dolar oldu, endüstrinin aralık ayında Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. Ürün grubu bazında “tedarik endüstrisi” ihracatı 2021’de, bir önceki seneye göre yüzde 26 artışla 11 milyar 803 milyon dolar olurken, tüm otomotiv ihracatından ise yüzde 40.2 pay aldı. “Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı yüzde 28, diğer ürün grupları altında yer alan “çekiciler” ihracatı ise yüzde 68 arttı. Diğer yandan “binek otomobiller” ihracatı yüzde 0.3 “otobüs minibüs midibüs” ihracatı ise yüzde 17 düşüş gösterdi.