Otomobil ve kamyonet koyun sürüsüne çarptı: 3 yaralı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yafes Mahallesi'nde Selim Kalkan yönetimindeki 34 DEP 074 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 BCG 585 plakalı kamyonet, Behiye Gök'ün çobanlığını yaptığı koyun sürüsüne çarptı.
Kazada çoban Gök, Sürücü Kalkan ile kamyonette henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürüdeki yaklaşık 30 koyun telef oldu.