Otomobil satışlarında yeni dönem! Artık pazarlık yok!

Son dönemde araç fiyatlarında yaşanan günlük değişim eskiden yapılan pazarlık usulünü de bitirdi. Satıcılar ilana koyduğu araçların fiyatlarında indirim yapmazken, bugünden yarına 40 bin liralık fiyat artışları yaşanıyor. Artık Türkiye'de pazarlıksız satış döneminin başladığını söyleyen, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Eskiden gittiğiniz iş yerinde bir aracın satış değeri 300 bin lira ise 290 bin liraya alabiliyordunuz. Ama şimdi devir değişti. Pazarlıksız bir dönem yaşanıyor. İndirim yapan yok." ifadelerini kullandı.

Sıfır araçlarda magnezyum ve çip krizi, ikinci elde stok sorunu ortaya çıkıncı araç fiyatları neredeyse her gün zamlanıyor. İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını sollarken vatandaş bütçesine göre araba bulmakta zorlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre artık satıcıların araç fiyatlarında indirim yapmadığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Magnezyum ve çip krizi gibi dünyada iki önemli sorun var. Sıfır araç üretimde sıkıntı yaşandığından bütün ülkelerde tedarik konusunda problemler yaşanıyor. Bu sorun muhtemelen 2022 yılının altıncı ayına kadar sürecek. Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyat artışları devam edecek." ifadelerini kullandı.

'Cezalar kesilmeye başladı'

Bir vatandaşın sene içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabileceğini söyleyen Erkoç,"Yeni düzenlemeyle birlikte Ticaret Bakanlığı, vatandaşların senede kaç araç alıp sattığını görebiliyor. Bu sınırı aşanlar ve bu kurala uymayanlar var. Bazı illerimizde cezalar kesiliyor. Hatta bazı galericilerin yeterlilik belgesi almadığı dönemlerde alıp sattığı araçlar içinde cezalar kesilmeye başlandı." dedi.

Araç alacak vatandaşların biraz daha serin kanlı olmaları gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç," Vatandaşlarımıza önerim şu. Araç fiyatları yükseliyor diye çok aşırı heyecan ve panik yapıyorlar. Biraz serin kanlı olmaları lazım. Çok fazla talep olması da araç fiyatlarını yükseltiyor." diye konuştu.

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışları ile karşılaşan vatandaşlarımız mümkünse otomobil alım hedeflerini biraz ötelesinler. Düşük olan araç fiyatının aniden artırdıklarını bildikleri araç satıcıları var ise bunları görselleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler." dedi.

"Tüketici fazladan ödediği 100 bin tl'yi geri alabilir"

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşların fazladan ödedikleri paraları geri alabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "15 gün önce 200 bin liraya ilana koyulan arabaların bugün fiyatlarının 300 bin liraya çıktığını görüyoruz. Hatta binlerce araç satışının ilandan kaldırıldığını görüyoruz. İlanın 200 bin lira olarak görüp kanıtlayan tüketici şayet buna 300 bin lira ödedi ve Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışından o satıcıya ceza kestiyse... Satıcının tacir olması durumunda tüketici yargı yoluyla fazladan ödediği 100 bin lirayı geri alabilir." ifadelerini kullandı.