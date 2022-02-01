Otomobil fiyatları düşecek mi? Araç alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi

İkinci el otomobil alacaklar, fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ederken uzman isim önemli değerlendirmelerde bulundu. Araç alacaklara bir an evvel harekete geçmeleri için uyarıda bulunan Mehmet Karaca, "Şubat sonu mart başı gibi piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kulllandı.

Sıfır araç piyasasında sıkıntılar sürerken ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor mu? Fiyatlar ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Mehmet Karaca değerlendirdi.

'Piyasada durgunluk var'

Uzman isim Mehmet Karaca'nın öne çıkan sözleri:

"Şu anda piyasada bir durgunluk var. Dövizdeki dalgalanmaların durulmasına rağmen fiyatlar düşmesine rağmen piyasa durgun seyrediyor. Sıfır araçlar da yok ve piyasa durgun seyrediyor.

Şubat sonu mart başında harektlilik bekleniyor

Biz de şubat sonu mart başı gibi piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Fiyatlarda oluşan köpük gitti. Şu anda fiyatlar olması gereken seviyeye doğru oturmaya başlıyor.

Dövizdeki dalgalanmanın bitmesinin ardından yaklaşık yüzde 15-20 arasında bir düşüş gerçekleşti. 2022 model arabalar geldiği zaman biz de piyasa olarak önümüzü görebileceğiz.

"Şu dönem için araba alım zamanı diyebiliriz"

Eğer banka faizlerindeki düşüş devam ederse buradaki fiyatlar da ona göre dengelenecektir. Önümüzde bayramlar ve yaz dönemi var bu süreçte fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacaktır. Şu dönem için araba alım zamanı diyebiliriz."