Otomobil devi 800 bin aracını geri çağırdı

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

800 bin aracı daha geri çağırdı

Son günlerde geri çağırmalara doyamayan Tesla, şimdi de emniyet kemerinden kaynaklı bir sorun nedeniyle 800 bin aracını geri çağırıyor.

Son yıllarda üretilen tüm otomobiller, markası ve modeli ne olursa olsun sürücüyü emniyet kemeri takması konusunda uyarmak zorunda. Araç çalıştırıldığında sürücünün emniyet kemeri çözülürse, otomobiller sesli bir alarmla sürücüleri uyarıyor.



Ancak Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi belgelerine göre, Tesla otomobillerinde bu özellik basit bir şekilde devre dışı kalıyor.

Tesla sürücüsü, emniyet kemeri ikaz sesini duyduktan sonra araçtan iner ve yeniden binerse, ses devre dışı kalıyor.

Aracını emniyet kemeri olmadan kullanmaya kararlı sürücüler, bu basit hileyle uyarıyı kapatabiliyor.