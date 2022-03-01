Otomobil alım/satım yapacaklar dikkat! Artık böyle dolandırıyorlar!

İstanbul’da aracını bir oto satış sitesine ilana koyan vatandaş, alıcı olduğunu belirten şüpheli tarafından verilen sahte çekle dolandırıldı. İddiaya göre, C:A isimli vatandaşın araç ilanı için mesaj atan S.E. isimli şahıs, otomobili satın almak istediğini belirterek görüşmek istedi. Alıcının, ödemenin bir kısmını çek olarak vereceğini belirtmesi sonrası araç sahibi A., çeki bankaya giderek sorgulattı. Herhangi bir olumsuz olmadığının cevabını alan C.A , S.E. ile anlaşarak 52 bin lira nakit ve 63 bin liralık çek karşılığında aracın satışını noter aracılığıyla gerçekleştirdi.

Kısa süre sonra çek tahsilatı için bankaya giden A., çekin karşılıksız olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. A., sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmalar sonrası şüphelilerin aynı yöntemle 11 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi. İddiaya göre, Türkiye’nin farklı illerinden ulaştığı 11 kişiyi toplamda 1,5 milyon dolandıran şüpheliler kayıplara karıştı.