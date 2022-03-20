Osmaniye imsakiye sahur ve iftar vakti 2022 saat kaçta? 2022 Osmaniye Ramazan imsakiyesi

Osmaniye Ramazan imsakiyesi on bir ayın sultanı Ramazan’ın evlerimize misafir olmaya hazırlandığı şu günlerde bir hayli merak ediliyor. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar ramazan imsak, sahur ve iftar vakitlerini sorgulamaya başladı. 2022 Osmaniye sahur ve iftar saatleri ile Osmaniye sabah ezanı ve akşam ezan vakitleri Diyanet imsakiye takvimi üzerinden açıkladı. İşte 2022 Osmaniye imsakiye sahur ve iftar vakti! Osmaniye sabah ve akşam ezan saati.

Osmaniye 2022 imsakiye Diyanet Osmaniye namaz saati sahur imsak vakti iftar saatleri açıklandı. İçinde bin ayda daha hayırlı olan ayların sultanı, başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 1 Nisan'ı 2 Nsan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç için niyet edilecek. Oruç ibadetinin yerine getirlidiği Ramazan için Osmaniyeliler de oruç tutup ibadetlerini yerine getirecek. Tabi oruç tutarken sahur, imsak ve iftar vakitlerine dikkat etmek gerekiyor. Peki 2022 Ramazan İmsakiyesine göre Osmaniye'de iftar vakti saat kaçta; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Osmaniye 2022 sahur ve iftar saatleri.

Osmaniye Ramazan imsakiyesi 2022

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.